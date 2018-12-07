Александр Плющев о путинских перегибах

Говорят, нынешние запреты концертов - это перегибы на местах и Путин где-то на какой-то там встрече с правозащитниками или еще кем, затронет эту тему и "даст сигнал". Будто бы случайно, как бы невзначай. Отвечая на чей-нибудь вопрос.

А просто, прямо сегодня сказать было нельзя? Можно и самому не напрягаться, все что нужно - это Песков и телефон. Звонит он в ТАСС (или хоть в Дождь) и говорит: "В Кремле считают гонения на музыкантов контрпродуктивными, а молодежную тематику - резистивной. И все такие репу чешут, пытаясь понять, но кому надо быстро сообразят.

И настораживает меня оговорочка в анонсе путинского кулаком по столу. Типа, если музыканты не нарушают закон. Так как же, царь-батюшка, они все, как один нарушают. Вы там просто таких законов понапридумывали, что их даже Пушкин с Лермонтовым, мягкой им посадки, нарушают, не говоря уж про нынешних. А ты их, эти законы, царь-государь, подписал. Так вот, очень может статься, что и после окрика монаршьего ничего не изменится. Все же в строгом соответствии с законодательством.