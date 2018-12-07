Bloomberg: Трамп назначит Хизер Науэрт новым постпредом США в ООН

Президент США Дональд Трамп намерен назначить представителя Госдепартамента Хизер Науэрт (Heather Nauert) послом Соединенных Штатов в ООН. Никки Хейли, которая сейчас занимает этот пост, уходит в отставку в конце года. Об этом сообщает Bloomberg.

Науэрт 48 лет и она необычный выбор для должности в ООН, учитывая, что у нее мало опыта в государственной или внешней политике, отмечает агентство. До прихода в администрацию она работала на телеканале Fox News, в том числе в шоу «Фокс и друзья», которое смотрит Трамп. Тем не менее, кандидатура Науэрт получила поддержку госсекретаря Майкла Помпео.

Источник Bloomberg сказал, что официально о назначении Науэрт будет объявлено в пятницу.