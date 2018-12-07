«Ъ» рассказал о возможной смене в руководстве ПФР

Заявление об уходе подал один из семи заместителей главы пенсионного фонда России Антона Дроздова Борис Гукайло. Как пишет «КоммерсантЪ», в ближайшее время посты могут покинуть еще двое замов.

Гукайло уже освобожден от занимаемой должности. В его ведении находились капитальное строительство, закупочная деятельность и другие направления административно-хозяйственного обеспечения деятельности фонда. Источники «Ъ» связывают его увольнение со строительством зданий фонда в регионах. Так, в октябре этого года в Красноярске арестовали заместителя главы регионального отделения по делу о хищении средств.

В ближайшее время своего поста также может лишиться заместитель главы правления Алексей Иванов, сейчас курирующий в фонде развитие IT-инфраструктуры и информатизацию. Работу ПФР в сфере информатизации критикует вице-премьер Татьян Голикова. Со своего поста также может уйти зампред правления фонда Николай Козлов, курирующий взаимодействие с НПФ. «Вопрос о его отставке будет решен по результатам переходной кампании в зависимости от объема фальсифицированных заявлений», — отмечает источник «Ъ». Ранее уже сообщалось, что в социальном блоке правительства критиковали действия Козлова в части ограничения приема заявлений от граждан на смену НПФ через курьеров.

Если свои посты покинет половина команды Дроздова, то за ними вполне может последовать и он сам, утверждает источник издания, но, по его словам, это вряд ли произойдет до весны 2019 года.