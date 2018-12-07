Полиция завершила проверку фонда Сокурова

Полиция Петроградского района Санкт-Петербурга завершила проверку фонда Александра Сокурова «Пример Интонации» и не нашла состава преступления.«Полицейские провели всестороннюю проверку фактов, изложенных в заявлении. По результатам проверки, вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления», — говорится в сообщении ГУ МВД по Петербургу.
Проверка проходила по заявлению бывшего работника фонда, который говорил о возможном хищении средств, выделенных на производство фильмов.
О проверке в фонде стало известно накануне. Сам режиссер связывал ее с доносом бывшего сотрудника, который должен деньги фонду и самому Сокурову. «Фонтанка» писала, что после скандала в СМИ о проверке узнал президент Владимир Путин, который воспринял ее «с отрицательной эмоцией». Путин дал распоряжение врио губернатора Петербурга Александру Беглову разобраться в ситуации. Последний связался с начальником УМВД Сергеем Умновым и прокурором города Сергеем Литвиненко.