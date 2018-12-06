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Доклад об «убийствах чести» в Чечне назвали «попыткой выставить регион пещерным обществом»

06.12.2018

Министр Чеченской республики по нацполитике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров назвал доклад «Правовой инициативы» об «убийствах чести» «очередной попыткой выставить регион пещерным обществом».

Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва». По мнению Умарова, Чечня стала мишенью для правозащитников, которые «ловят хайп на проблемах, которые сами же выдумывают». Чиновник сказал, что «пора с этим заканчивать» и что доклад стал «последней агонией так называемых либеральных сил».

«Мы с этим боролись, боремся и будем бороться до конца, пока этой гидре… не лишим ее многочисленных голов», — сказал министр.

Правозащитной организации «Правовая инициатива» удалось обнаружить 39 «убийств чести», которые совершили с 2008 по 2017 годы. Трое из жертв — мужчины. Однако, согласно докладу, «убийства чести», как правило, совершают родственники женщин, которых заподозрили в неподобающем сексуальном поведении. В большинстве случаев подозрения основаны на «слухах, домыслах и клевете». Также часто убийства совершали ради сокрытия развратных действий, инцеста, изнасилования. Больше всего дошедших до суда дел о подобных преступлениях в Дагестане. Правозащитники отмечают, что В Чечне и Ингушетии дела об «убийствах чести» реже доходят до судов. В докладе сообщается, что тема подобных преступлений плохо изучена в России вследствие крайней сложности сбора данных о преступлениях такого рода, а также о табуированности проблемы для местных сообществ в республиках Северного Кавказа.

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