Члены СПЧ потребовали немедленного освобождения Льва Пономарева

28 членов Совета по правам человека при президенте России выразили поддержку правозащитнику Льву Пономареву, арестованному на 25 суток.

В заявлении говорится, что Пономарев «не совершал никаких насильственных действий, никогда и никого не призывал к их совершению, никогда не высказывал ничего, что могло бы возбудить рознь или ненависть к кому бы то ни было». Авторы обращения считают, что решение об аресте правозащитника «чудовищно» и отмечают, что «замена его любой другой санкцией будет противоречить чувству справедливости и духу российской Конституции», пишет «Новая газета».

«Лев Пономарев не виновен в нарушении закона и должен быть освобожден немедленно», — отметили в СПЧ.

Заявление подписали журналистка Ева Меркачева, правозащитник и обозреватель «Новой газеты» Леонид Никитинский, журналист и историк Николай Сванидзе, руководитель Международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков, политолог Екатерина Шульман и другие.

Директора движения «За права человека» Льва Пономарева суд 5 декабря арестовал на 25 суток за повторное нарушение правил проведения публичного мероприятия. Административный протокол на него составили из-за поста на его странице в Facebook об акции «За наших и ваших детей» в поддержку фигурантов дел «Сети» и «Нового величия», которая прошла возле здания ФСБ на Лубянке 28 октября.

Адвокаты Пономарева подали апелляцию в Мосгорсуд и жалобу в Европейский суд по правам человека. В жалобе защитники отметили, что его поместили в спецприемник сразу после вынесения решения, т.е. до его обжалования и вступления в силу. Адвокаты также оспорили сам факт привлечения Пономарева к ответственности за пост в соцсетях: по их мнению, это является нарушением права на свободу собраний.