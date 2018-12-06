Медведев пообещал рост реальных доходов россиян

Премьер-министр России в интервью телеканалам заявил, что реальные распологаемые доходы россиян в этом году вырастут на 1,6%.«Реальные располагаемые доходы населения в этом году вырастут на 1,6%. А если говорить о росте реальных, подчеркиваю, не номинальных, реальных заработных плат, то это 7,6%. Тренд на падение доходов переломлен, это было самым опасным для РФ», — сказал премьер.
Медведев также сообщил о рекордно низком уровне безработицы. «Это очень важная цифра — в этом году, в настоящий момент, у нас беспрецедентная ситуация с безработицей, самая низкая — 4,7% по методике Международной организации труда», — заявил он.