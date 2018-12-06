Режиссер Александр Сокуров прокомментировал проверку полицией его фонда

Режиссер разместил комментарий на странице «Остров Сокурова» в Facebook. В нем говорится, чтопроверка финансовой деятельности фонда идет несколько месяцев.
«Сначала это была обычная плановая проверка, которую проходят все подобные нам организации, а затем в полицию поступил донос от бывшего сотрудника фонда», — написал Сокуров,
По словам режиссера, этот человек занял большие деньги в фонде и не вернул их.
«Насколько я знаю, директор фонда Николай Янкин и его партнеры по производству приглашались следователями Петроградского района Петербурга для дачи разъяснений, показаний. Вопросы были, насколько я знаю, абсолютно экономические», — написал режиссер.
По его словам, доносы, которые поступили на деятельность фонда со стороны бывшего сотрудника, «основываются на агрессивном личном неприятии».
«Я знаю, что особенно внимание ко мне началось после того заседания Совета по культуре, где я задал президенту вопрос об Олеге Сенцове. Формально я не чувствовал никакого давления. Но когда началась ситуация с этим доносом, насколько я знаю, ФСБ активно подключилась к ней. По решению закрытого суда прослушивается мой телефон — видимо, для сбора дополнительной информации о моей гражданской, общественной, экономической деятельности», — рассказал Александр Сокуров.
Режиссер отметил, что ему несколько раз говорили, что эта ситуация похожа на случай Кирилла Серебренникова. «Но в отличие от его ситуации я вообще не занимаюсь экономикой и никогда не проверял экономическую деятельность директора, поскольку никаких поводов для этого у меня не было», — добавил Сокуров.
Ранее стало известно, что полицейские проверяют информацию о возможных хищениях в фонде «Пример интонации». Директора фонда Николая Янкина подозревают в том, что он путем подложных финансовых документов о понесенных затратах похитил деньги из регионального и федерального бюджетов.