Верховная Рада одобрила разрыв договора о дружбе с Россией

Верховная Рада приняла президентский законопроект о прекращении действия договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией. За проголосовали 277 народных депутатов, передает телеканал «112 Украина».

Действие договора будет прекращено с 1 апреля 2019 года.Предложение президента Украины Петра Порошенко о непродлении договора с Россией на следующие 10 лет в сентябре поддержал Совет национальной безопасности и обороны. После этого МИД Украины направил Москве ноту о непродлении договора.