Close

Верховная Рада одобрила разрыв договора о дружбе с Россией

06.12.2018

Верховная Рада приняла президентский законопроект о прекращении действия договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией. За проголосовали 277 народных депутатов, передает телеканал «112 Украина».

Действие договора будет прекращено с 1 апреля 2019 года.

Предложение президента Украины Петра Порошенко о непродлении договора с Россией на следующие 10 лет в сентябре поддержал Совет национальной безопасности и обороны. После этого МИД Украины направил Москве ноту о непродлении договора.

×
Мы используем cookie-файлы, для сбора статистики. Отключение cookie-файлов может привести к неполадкам в работе сайта.
Продолжая пользоваться сайтом без изменения настроек, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.