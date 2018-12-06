The Mirror: Спецслужбы Великобритании будут следить за поездками российских дипломатов

Британская контрразведка Ми-5 призвала сотрудников спецслужб и военнослужащих отслеживать и сообщать информацию о всех передвижениях российских дипломатических автомобилей.

Об этом пишет The Mirror. Ми-5 считает, что оставшиеся в Великобритании российские дипломаты могли быть мобилизованы разведкой РФ. Также там указали, что российские разведчики для передвижения по королевству используют дипломатические автомобили. Высокопоставленный источник газеты утверждает, что высылка российских дипломатов в марте «уничтожила возможности Кремля по сбору разведданных».

Ранее власти Великобритании обвинили Россию в попытке отравить бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. По версии Bellingcat и The Insider, покушение совершали военные разведчики Александр Мишкин и Анатолий Чепига. В Москве причастность к отравлению отрицают.