В Кремле обещают прекратить практику отмены силовиками концертов рэперов

В администрации президента недовольны отменами рэп-концертов и обещают искоренить эту практику силовиков.



Об этом пишет «Дождь» со ссылкой на собственные источники. Отмену выступлений молодежных групп инициировали руководители среднего звена в одном из силовых ведомств, заявил телеканалу собеседник, близкий к Кремлю. По его словам, если исполнители не нарушают в своем творчестве закон, то отменять выступления и тем более задерживать авторов в Кремле не считают правильным. Другой собеседник называет происходящее с концертами «перегибами на местах».

«Мы намерены прекратить этот идиотизм», — приводит телеканал слова еще одного федерального чиновника.

Источники «Дождя» утверждают, что соответствующие сигналы из Кремля уже послали. Ранее гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев на канале «Россия-1» высказался в поддержку рэперов и зачитал рэп на стихи Владимира Маяковского. По словам источников телеканала, он сделал это по просьбе чиновников из администрации президента. На тему отмены концертов может высказаться Владимир Путин: есть большая вероятность, что ему зададут вопрос об этом на пресс-конференции по итогам года 20 декабря или на следующем заседании президентского Совета по правам человека.22 ноября полиция задержала рэпера Хаски (Дмитрия Кузнецова) за то, что он выступал с крыши автомобиля рядом с клубом, где по требованию правоохранительных органов отменили его концерт. В его поддержку провели концерт несколько самых известных российских рэперов. В последние недели также были сорваны выступления Элджея, групп IC3PEAK и «Френдзона».