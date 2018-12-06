Кадыров выступил за снятие блок-постов между регионами Северного Кавказа

Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что регионам Северного Кавказа необходимо избавиться от блок-постов на административных границах.

«Возвели посты между всеми республиками. Пользы практически нет. Против бандитов? Но они проедут по любым другим дорогам. Однако, находясь в одном государстве и в одном округе, люди и транспорт вынуждены тратить время на прохождение через посты», — пишет Кадыров в Telegram.

По его словам, он озвучил это предложение на форуме СМИ Северо-Кавказского федерального округа. Полпред президента в СКФО Александр Матовников и главы других регионов с ним согласились.