Полиция проверяет информацию о хищениях в фонде режиссера Сокурова

Полицейские проверяют информацию о возможных хищениях в фонде «Пример интонации» режиссера Александра Сокурова.
Об этом сообщает «Медиазона» со ссылкой на пресс-службу управления МВД по Ленинградской области. RTVI сообщает, что заявление о возможных хищениях в фонде отдел по экономической безопасности принял еще 5 марта. В сентябре истек срок проверки, уголовное дело не было возбуждено. Однако, так как проверку провели не в полном объеме, материалы через прокуратуру вернули в полицию для дополнительного разбирательства.
Александр Сокуров — учредитель фонда и ответственный за его «творческую составляющую». Ранее стало известно, что режиссер вошел в новый состав Совета по правам человека при президенте РФ.