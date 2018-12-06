Полиция проверяет информацию о хищениях в фонде режиссера Сокурова

Полицейские проверяют информацию о возможных хищениях в фонде «Пример интонации» режиссера Александра Сокурова.

Об этом сообщает «Медиазона» со ссылкой на пресс-службу управления МВД по Ленинградской области. RTVI сообщает, что заявление о возможных хищениях в фонде отдел по экономической безопасности принял еще 5 марта. В сентябре истек срок проверки, уголовное дело не было возбуждено. Однако, так как проверку провели не в полном объеме, материалы через прокуратуру вернули в полицию для дополнительного разбирательства.

Директора фонда Николая Янкина подозревают в том, что он путем подложных финансовых документов о понесенных затратах похитил деньги из регионального и федерального бюджетов. По данным RTVI, с 2015 по 2017 год на счета фонда поступило около 20 млн руб. Полицейские предполагают, что сотрудники фонда составляли поддельные сметы, так как часто сами строили декорации, а технику и транспорт им бесплатно предоставляли партнеры. Сообщается, что силовики проверяли расходование средств, выделенных комитетом по культуре Петербурга в виде субсидии на съемки фильма «Опыт». Однако при проверке найти финансовую отчетность и бухгалтерские документы не удалось. В штате «Примера интонации» нет бухгалтера.

Александр Сокуров — учредитель фонда и ответственный за его «творческую составляющую». Ранее стало известно, что режиссер вошел в новый состав Совета по правам человека при президенте РФ.