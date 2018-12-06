Bloomberg: Опасность для мировой экономики представляет Brexit, торговые войны и цена на нефть

По мнению Bloomberg, недавно заключенное торговое перемирие между США и Китаем может быть началом затяжной экономической холодной войны. Если Дональд Трамп выполнит свою угрозу обложить пошлинами все ввозимые из Китая товары, тогда ВВП страны потеряет в 2019 году 1,5%.
Bloomberg отмечает, что для роста мировой экономики опасен и выход Великобритании из ЕС. Стороны так и не пришли к компромиссу по условиям выхода и если он будет «жестким», британский ВВП к 2030 году может оказаться на 7% меньше, чем у ЕС. Также это грозит сменой премьер-министра и правящей партии Великобритании. В этой связи эксперты агентства опасаются также того, что они называют «ростом популизма». Так, Bloomberg не нравится борьба правительства Италии с Брюсселем, который пытается добиться от Рима изменений в проекте бюджета страны.
В числе других угроз для мировой экономики Bloomberg называет выборы в ряде развивающихся стран, в частности, в Индии, Аргентине, Индонезии, Южной Африке и Нигерии. Также экономике могут повредить цены на нефть, которые зависят от решений ОПЕК и отношений США и Ирана, пишет агентство.