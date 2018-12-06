«Левада-центр»: россияне за улучшение отношений с Западом

Количество россиян, которых «не слишком беспокоят» политические и экономические санкции Запада, уменьшилось за год с 40% до 33%, а доля тех, кого санкции «очень беспокоят», увеличилась почти втрое: с 7% до 20%.

Об этом пишет «КоммерсантЪ», ссылаясь на исследование «Левада-центра», директор которого Лев Гудков считает, что из-за ухудшения экономического положения «люди ежедневно стали испытывать на себе, что такое санкции и контрсанкции».

«Недовольство от повышения цен, введения дополнительных акцизов и налогов давно накапливалось и компенсировалось то крымским подъемом, то президентской кампанией. Однако сейчас люди стали все меньше понимать смысл действий властей и все больше испытывать страх перед войной», — говорит он. За год почти в три раза выросла доля россиян, которых международная изоляция стала «очень беспокоить», — с 8% до 21%. В 2017 году «довольно сильно» беспокоила проблема изоляции 21%, а теперь — 22% респондентов. Однако большинство (33%) «не слишком беспокоит» международная изоляция РФ. «Совершенно не беспокоит» она 19% респондентов. На вопрос, нужно ли России налаживать отношения с США и другими странами Запада, только 16% россиян ответили отрицательно. Большинство респондентов (43%) выбрали ответ «скорее да». Увеличилась с 24% до 36% доля тех, кто считает улучшение отношений определенно необходимым.