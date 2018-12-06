Великобритания приостанавливает выдачу инвестиционных виз

С полуночи пятницы, 7 декабря, Великобритания приостановит выдачу инвестиционных виз первого уровня. Об этом сообщает агентство Bloomberg, которое отмечает, что именно этими визами зачастую пользовались российские бизнесмены и олигархи.

В МВД Великобритании объяснили приостановку выдачи виз реформой, направленной на борьбу с отмыванием доходов и организованной преступностью. Прием новых заявлений может возобновиться в 2019 году.

«Мы не будем терпеть людей, которые играют не по правилам и стремятся злоупотреблять системой», - говорится в заявлении министра иммиграции Кэролайн Нукс. По словам министра, новые меры «будут гарантировать, что только настоящие инвесторы, которые намерены поддерживать британские предприятия, могут воспользоваться нашей иммиграционной системой». Инвестиционные визы первого уровня могли получить те, кто был готов вложить в британскую экономику не меньше £2 млн.