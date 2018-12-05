Украина предложила России провести очередной обмен пленными

Украинская сторона во время заседания в Минске предложила России провести обмен пленными.

Об этом рассказал представитель Украины по вопросам безопасности в Евгений Марчук в эфире одного из украинских телеканалов, передает Newsone. Письменно предложение было внесено несколько дней назад. Киев хочет обменять 23 россиян на 23 украинцев, которые находятся в тюрьмах РФ.

«Мы предложили и считаем если бы противоположная сторона согласилась, то еще 66 на 19. То есть мы передаем 66, а получаем наших 19 человек. Украина гарантирует, что эти предложения до 27 числа могут быть полностью подготовлены. И с 27 числа может начаться процедура обмена», — рассказал Марчук.

При этом представитель Украины отметил, что российская сторона такие предложения не воспринимает.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва готова рассмотреть предложения об обмене на россиян украинских моряков, захваченных в Керченском проливе.