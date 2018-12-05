В Турции россиянку заподозрили в передаче секретных данных проповеднику Аднану Октару

Прокуратура Турции начала расследование в отношении переводчицы из России Лейлы О., работавшей с турецким МИД. Ее подозревают в передаче секретных данных проповеднику и главе секс-секты Аднану Октару (также известен под псевдонимом Харун Яхья).
Об этом пишет газета Akşam. Октару ранее предъявили обвинения в международном шпионаже, сексуальном насилии и организованной преступности. Расследование начали после того, как бывшие члены секты проповедника свидетельствовали, что переводчица передавала его сторонникам стенограммы и детали встреч между министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу и другими турецкими дипломатами с представителями МИД РФ.