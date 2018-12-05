Close

Путин: Россия будет вынуждена соразмерно отвечать на выход США из ДРСМД

05.12.2018

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия против разрушения Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), но вынуждена будет отвечать, если США из него выйдут.

Американская сторона не предоставила никаких доказательств якобы нарушения Россией ДРСМД, передает слова президента ТАСС. При этом он отметил, что Конгресс США, еще до объявления Вашингтона о выходе из договора, выделил деньги на создание соответствующих ракет.

«Многие другие страны — их там уже с десяток, наверное — такое оружие производят, а Россия и США сами себя в двустороннем порядке ограничили. Теперь, видимо, наши американские партнеры считают, что ситуация поменялась настолько, что и США должны иметь такое оружие. Какой ответ с нашей стороны? Да простой: мы тогда тоже будем это делать», — сказал Путин.

4 декабря госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Вашингтон приостановит выполнение своих обязательств по ДРСМД, если Россия в течение 60 дней не вернется к исполнению договора. Генсек НАТО Йенс Столтенберг добавил, что альянс дает России последний шанс по спасению ДРСМД, иначе Кремлю придется готовиться к миру без договора.

×
Мы используем cookie-файлы, для сбора статистики. Отключение cookie-файлов может привести к неполадкам в работе сайта.
Продолжая пользоваться сайтом без изменения настроек, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.