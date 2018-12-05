Путин: Россия будет вынуждена соразмерно отвечать на выход США из ДРСМД

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия против разрушения Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), но вынуждена будет отвечать, если США из него выйдут.Американская сторона не предоставила никаких доказательств якобы нарушения Россией ДРСМД, передает слова президента ТАСС . При этом он отметил, что Конгресс США, еще до объявления Вашингтона о выходе из договора, выделил деньги на создание соответствующих ракет.

«Многие другие страны — их там уже с десяток, наверное — такое оружие производят, а Россия и США сами себя в двустороннем порядке ограничили. Теперь, видимо, наши американские партнеры считают, что ситуация поменялась настолько, что и США должны иметь такое оружие. Какой ответ с нашей стороны? Да простой: мы тогда тоже будем это делать», — сказал Путин.



4 декабря госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Вашингтон приостановит выполнение своих обязательств по ДРСМД, если Россия в течение 60 дней не вернется к исполнению договора. Генсек НАТО Йенс Столтенберг добавил, что альянс дает России последний шанс по спасению ДРСМД, иначе Кремлю придется готовиться к миру без договора.

