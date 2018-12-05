Суд оставил Мамаева и Кокорина в СИЗО

Тверской районный суд Москвы продлил на два месяца арест футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву.

Об этом сообщает «Интерфакс». Спортсмены будут прибывать в СИЗО до 8 февраля 2019 года.

Ранее СМИ сообщали, что следствие направило в Тверской суд ходатайство о продлении до 8 февраля срока ареста футболистам.

Мамаева, Кокорина, его брата Кирилла и их знакомого Александра Протасовицкого обвиняют в том, что они избили водителя журналистки «Первого канала», а также напали в кафе на сотрудника Минпромторга Дениса Пака. Оба инцидента произошли 8 октября. Фигурантам дела предъявлены обвинения по статьям о побоях и хулиганстве.