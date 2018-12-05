Путин объяснил отказ говорить с Порошенко

Президент России Владимир Путин объяснил свой отказ отвечать на попытки главы Украины Петра Порошенко поговорить по телефону, нежеланием участвовать в его избирательной кампании.

«Дело ведь не в том, что я просто уклоняюсь и не хочу с Петром Алексеевичем разговаривать, дело не в этом. Дело в том, что я не хочу принимать участие в его избирательной кампании», — сказал Путин, передает «Интерфакс».

По его словам, Порошенко искусно создает кризисные и провокационные ситуации и тут же перекладывает ответственность за содеянное на Россию, после чего «хочет тут же продемонстрировать, что он успешно решает возникшие проблемы».