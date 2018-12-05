Дмитрий Гудков об аресте Льва Пономарева

Льва Пономарева только что посадили на 25 суток. За пост с призывом выйти в защиту ребят из «Нового величия» и «Сети».

Я не буду говорить о том, что Лев Александрович - один из самых известных российских правозащитников, что он вызывает огромное уважение всех, кто его знает. Просто - ему 77 лет. 77!

И он защищает детей от молодых людоедов в погонах, сытых, накачанных, здоровых бугаев.

Посадили за пост. «Аудитория блога - больше 8 тысяч». Давайте, посадите меня тогда сразу на год - если уж срок ареста теперь зависит от аудитории. У вас, негодяи, как раз 13 числа в Коломне будет такая возможность.

Прятаться под мантиями, вешать на себя погоны и ордена - и несмотря на все эти цацки быть трусливыми подлецами - это все, что вы можете.

И каждый, кто сейчас не выступить в защиту, будет таким же.