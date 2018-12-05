Лев Понамарев получил 25 суток за пост об акции в поддержку политзаключенных

Тверской суд Москвы признал его виновным по ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ (повторное нарушение порядка проведения акции), сообщает «Медиазона».
Ранее на правозащитника составили протокол. В нем говорилось, что Пономарев разместил на своей странице в Facebook пост с призывом поучаствовать в акции «За наших и ваших детей», которая прошла возле здания ФСБ на Лубянке 28 октября. В документе отмечается, что страница правозащитника открыта к просмотру другим пользователям и что у него более 8 тыс. подписчиков.
Акции в поддержку фигурантов дел «Сети» и «Нового величия», которые организовали родители обвиняемых, прошли в Москве, Петербурге и Ростове-на-Дону. В столицах мероприятия не были согласованы с властями.
Льву Пономареву 77 лет. В 1989 году он был доверенным лицом академика Андрея Сахарова на выборах народных депутатов СССР.