Close

Депутаты из Екатеринбурга в два раза подняли зарплату новому мэру

05.12.2018

Законодательное собрание Екатеринбурга поддержало увеличение зарплаты мэру города Александру Высокинскому с 150 до 300 тыс. руб. 

Об этом пишет URA.ru. Также депутаты в два раза подняли зарплаты другим высокопоставленным чиновникам администрации. Высокинский был инициатором заседания. Он объяснил необходимость повышения себе зарплаты тем, что в «мэрии надо сохранить наиболее талантливые кадры». Политик также указал на то, что зарплаты в мэриях Челябинска и Тюмени намного выше, чем были в Екатеринбурге. 

Высокинский стал мэром в сентябре. На этом посту он заменил Евгения Ройзмана, ушедшего в отставку в знак протеста против отмены прямых выборов главы города.

×
Мы используем cookie-файлы, для сбора статистики. Отключение cookie-файлов может привести к неполадкам в работе сайта.
Продолжая пользоваться сайтом без изменения настроек, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.