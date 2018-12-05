Депутаты из Екатеринбурга в два раза подняли зарплату новому мэру

Законодательное собрание Екатеринбурга поддержало увеличение зарплаты мэру города Александру Высокинскому с 150 до 300 тыс. руб.

Об этом пишет URA.ru. Также депутаты в два раза подняли зарплаты другим высокопоставленным чиновникам администрации. Высокинский был инициатором заседания. Он объяснил необходимость повышения себе зарплаты тем, что в «мэрии надо сохранить наиболее талантливые кадры». Политик также указал на то, что зарплаты в мэриях Челябинска и Тюмени намного выше, чем были в Екатеринбурге.

Высокинский стал мэром в сентябре. На этом посту он заменил Евгения Ройзмана, ушедшего в отставку в знак протеста против отмены прямых выборов главы города.