СК прекратил дело пресс-секретаря Роскомнадзора Ампелонского

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к следствию. СК также прекратил дело в отношении начальника правового управления Роскомнадзора Бориса Едидина и советника гендиректора ФГУП «Главный радиочастотный центр» Александра Весельчакова. Они являлись фигурантами дела о растрате в ведомстве более 58 млн руб.
В 2017 году Чертановский суд Москвы в рамках уголовного дела о мошенничестве заключил под домашний арест Ампелонского, Едидина и Весельчакова. По делу также проходили гендиректор ФГУП Анастасия Звягинцева, которой следствие инкриминировало растрату в особо крупном размере и еще 15 человек. В окончательной редакции Ампелонскому вменялись два эпизода растраты на сумму около 6 млн руб., а Весельчакову — на сумму 10 млн руб.