Совет Федерации предупредил мировое сообщество об угрозе со стороны Украины

Совет Федерации России принял обращение к парламентам иностранных государств «в связи с угрозой международному миру, безопасности и правам человека со стороны Украины».

Сенаторы считают, что «действия украинского руководства подвергают угрозе мир и безопасность в регионе и создают препятствия для свободного общения российского и украинского народов».

«Члены Совета Федерации с сожалением констатируют, что некоторые западные страны в очередной раз вопреки очевидным фактам, свидетельствующим о нарушении Киевом норм международного права, пошли на поводу у украинских властей и обвинили в возникновении конфликтной ситуации Россию», – говорится в тексте документа.

Обращение будет направлено в парламенты иностранных государств, Межпарламентский союз, Межпарламентскую Ассамблею государств – участников СНГ, Парламентскую ассамблею Организации Договора о коллективной безопасности, Парламентское Собрание Союза Беларуси и России, Парламентскую ассамблею Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, Европейский парламент, Парламентскую ассамблею Черноморского экономического сотрудничества.

После того, как российские пограничники задержали три украинских судна в Керченском проливе, а моряков обвинили в незаконном пересечении границы, власти Украины ввели военное положение в 10 регионах и запретили российским мужчинам от 16 до 60 лет въезд на территорию страны.