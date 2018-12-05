Генштаб РФ: в случае отмены ДРСМД целями России станут разместившие ракеты США страны

Страны, разместившие на своей территории американские ракетные комплексы, станут целями поражения для России в случае выхода США из Договора о сокращении ракет средней и меньшей дальности, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов на встрече с иностранными военными атташе.
«Вы как военные профессионалы должны понимать, что не территория США, а страны, разместившие у себя американские комплексы с ракетами средней и меньшей дальности, окажутся объектами поражения для ответных действий России», — цитирует Герасимова ТАСС.
Он добавил, что развернутые в Румынии и размещаемые в Польше универсальные пусковые установки МК-41 «способны запускать крылатые ракеты средней дальности, что является прямым нарушением обязательств по договору о РСМД».Ранее в НАТО обвинили Россию в нарушении ДРСМД, а госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон приостановит свои обязательства по Договору, если Россия в течение 60 дней не вернется к его исполнению.