«Единая Россия» создаст партийную школу для выборов

Об этом пишет РБК со ссылкой на секретаря генсовета партии Андрея Турчака. О запуске проекта будет объявлено в первый день съезда «Единой России», который пройдет 7–8 декабря в Москве.
В школе будет четыре учебных модуля. Это «Политический лидер», предполагающий подготовку тех, кто намерен участвовать в выборах от «Единой России», «Партийный организатор» — для представителей исполкомов, «Политический менеджер» — для политтехнологов, и четвертый, предполагающий повышение квалификации для работников аппарата партии. Общий срок обучения составит от двух до четырех месяцев в зависимости от модуля. Учебная программа разрабатывалась Фондом развития гражданского общества. Научным руководителем школы будет профессор МГИМО и Высшей школы экономики Оксана Гаман-Голутвина.
Желающие пройти обучение должны будут зарегистрироваться на специальном сайте. Участвовать в программе смогут только сторонники «Единой России» или члены партии, каждый предварительно должен будет получить рекомендацию либо представителя исполкома регионального отделения, либо депутата заксобрания или Госдумы от соответствующего региона. Самих депутатов парламента обучать не планируется.
Ранее стало известно, что на съезде партии «Единая Россия» будет принят свод этических норм, которым обязаны будут следовать все члены организации.