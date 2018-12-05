«Новая газета» рассказала о фальсификациях на выборах губернатора Подмосковья

Об этом пишет «Новая газета». Издание ссылается на видеозаписи с избирательных участков, отмечая, что в нарушениях принимали участие свыше 300 «карусельщиков». Также, по данным газеты, активно вбрасывали бюллетени в урны для голосования некоторые члены избирательных комиссий. Нарушения были обнаружены журналистами на а УИК № 39, 45, 77, 183, 564, 567, 568, 569, 570, 576, 578 и других. На видеозаписях с участков видно, что, например, на УИК № 568 члены комиссии вбросили 83 бюллетеня. На некоторых УИКах в «каруселях» также участвовали наблюдатели
Выборы губернатора Подмосковья прошли в сентябре. Их выиграл действующий глава региона Андрей Воробьев. Он набрал 62,52% голосов. По данным ЦИК, в Балашихе за губернатора проголосовали 78,9% избирателей, тогда как в некоторых районах он получил меньше 50% голосов.