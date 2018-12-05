Думские фракции обратятся в КС для обжалования пенсионной реформы

Депутаты всех фракций Государственной думы, кроме «Единой России», подписались под обращением в Конституционный суд для обжалования повышения пенсионного возраста.

Как пишет «КоммерсантЪ», думцы хотят проверить на конституционность ст. 4 и 7 закона, которые предполагают повышение с 65 до 70 лет пенсионного возраста для мужчин и с 55 до 60 лет — для женщин. В обращении авторы ссылаются на п. 2 ст. 55 Конституции РФ. Он запрещает принимать законы, которые «отменяют или умаляют права и свободы» граждан.

Обращение инициировали коммунисты, к ним присоединились депутаты от «Справедливой России» и ЛДПР. Самостоятельно КПРФ направить запрос в КС не смогла бы — для этого необходимо собрать подписи 90 депутатов. Такое количество можно собрать только объединившись. Первый зампред фракции «Справедливой России» Михаил Емельянов сказал «Ъ», что депутаты фракции подписались под коммунистическим обращением. Депутат Госдумы от ЛДПР Александр Курдюмов также заявил, что фракция подписала документ, но на вопрос о том, каковы перспективы обращения депутатов в КС, он ответил: «Думаю, что перспектив нет».