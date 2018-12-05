Алексея Малобродского госпитализировали в кардиоцентр

Сегодняшнее заседание суда по делу «Седьмой студии» отложено из-за госпитализации обвиняемого Алексея Малобродского.

Как сообщает «Медиазона», адвокат Малобродского Ксения Карпинская в суде заявила, что «вчера в четыре часа Малобродского госпитализировали в кардиоцентр имени Мясникова в тяжелом состоянии».

Адвокаты и прокуроры попросили отложить заседание. Судья Аккуратова перенесла его на 10 декабря.Рассмотрение дела о мошенничестве проходит в Мещанском районном суде. На скамье подсудимых режиссер Кирилл Серебренников, экс-директор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский, бывший директор «Седьмой студии» Юрий Итин и экс-чиновница Минкультуры Софья Апфельбаум. После допросов Серебренникова, Малобродского и Апфельбаум обвинение приступило к оглашению материалов уголовного дела.