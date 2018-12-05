В ЦБ предлагают «ипотечные каникулы»

Банк России предлагает закрепить право граждан временно приостановить выплаты по ипотеке, например в случае потери работы, сообщил первый заместитель председателя ЦБ Сергей Швецов.

Как пишет «Прайм», по словам Швецова, новация может быть расширена и на другие форс-мажорные обстоятельства: несчастные случаи, заболевания, которые приводят к временной нетрудоспособности.

По мнению опрошенных «Прайм» экспертов, к предложению дать россиянам в случае форс-мажора «ипотечные каникулы» ЦБ побудило стремление нивелировать негатив, связанный с ростом просроченной задолженности. Однако уменьшение статистики может оказаться «бумажным», считает руководитель Аналитического центра ИНКОМ-Недвижимость Дмитрий Таганов.

«Сейчас банки забирают квартиру в крайних случаях, до последнего стараясь урегулировать с заемщиком дело миром. Предлагают рефинансирование, реструктуризацию, рассрочку долга. Квартиры являются для банков непрофильным активом, для их реализации требуются время и силы и в конечном итоге это негативно для статистики», — пояснил он.

В свою очередь, управляющий партнер компании «Метриум» Мария Литинецкая уверена, что банки составят мощную «оппозицию» подобного рода инициативам, так как они не заинтересованы в том, чтобы лишаться платежей по ипотеке даже на ограниченный срок.