По решению ЕСПЧ Россия выплатит более €1 млн родственникам пропавших жителей Чечни

Европейский суд по правам человека присудил семьям пропавших жителей Чеченской республики общую компенсацию около €1,2 млн евро.

В одно дело — «Яндаева против РФ» — объединены десять исков, в каждом из которых значатся несколько заявителей и соответствующая компенсация за материальный и моральный вред. Как передает «Интерфакс», судьи пришли к выводу, что российские власти нарушили статьи Европейской конвенции по защите прав человека о праве на жизнь, о запрещении пыток, о праве на свободу и личную неприкосновенность и праве на эффективное средство правовой защиты.

Речь идет о жителях Чечни, которые пропали в период боевых действий в начале 2000-х годов.