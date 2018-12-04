В НАТО заявили о нарушении Россией ДРСМД

В НАТО обвинили Россию в нарушении Договора о ракетах средней и меньшей дальности.«Союзники пришли к выводу, что Россия разработала и выпустила ракетную систему, 9М729, которая нарушает Договор о РСМД и создает значительные риски для евроатлантической безопасности. Мы решительно поддерживаем вывод Соединенных Штатов о том, что Россия существенно нарушает свои обязательства по Договору о РСМД», — говорится в заявлении альянса.
В документе подчеркивается, что Соединенные Штаты по-прежнему полностью соблюдают свои обязательства по Договору с момента его вступления в силу.
США приостановят свои обязательства по Договору, если Россия в течение 60 дней не вернется к его исполнению, заявил в свою очередь госсекретарь США Майк Помпео, передает «Интерфакс».