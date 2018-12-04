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Аэропорты «Шереметьево» и «Домодедово» получат имена Пушкина и Ломоносова

04.12.2018

Московские международные аэропорты «Шереметьево» и «Домодедово» будут названы в честь поэта Александра Пушкина и ученого Михаила Ломоносова.

Таковы результаты конкурса «Великие имена России», которые озвучили в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1», передает ТАСС.

Как отмечается на сайте конкурса, в Архангельске, Нижневартовске и Санкт-Петербурге, по решению Экспертного совета, будут организованы вторые туры, так как эти города уступили лидирующие позиции в борьбе за популярные имена. 

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