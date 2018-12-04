Европейские дипломаты обсудят введение новых санкций против РФ

Об этом пишет РБК со ссылкой на повестку заседания Комитета постоянных представителей государств (COREPER), куда входят постпреды государств — участников ЕС и их заместители. 3 ноября в реестр законов Евросоюза было внесено предложение о расширении санкционного списка. Попавшим туда гражданам будет ограничен въезд в ЕС, а их средства на территории союза будут заморожены. Если расширение санкционного списка одобрит COREPER, это решение должно быть утверждено на уровне Совета ЕС, куда входят министры Евросоюза, пишет РБК. Следующее заседание Совета ЕС по иностранным делам пройдет 10 декабря.
Ранее сообщалось, что Евросоюз намерен внести в санкционные списки девять россиян, принимавших участие в организации выборов в непризнанных ДНР и ЛНР.