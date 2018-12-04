Навка стала совладельцем компании-производителя соли в Крыму

Об этом пишет The Bell со ссылкой на данные СПАРК-Интерфакс. В ноябре Навка получила долю в размере 16,67%. Примерно в это же время компания выиграла контракт на поставку технической соли для ГУП «Крымавтодор». Согласно сайту госзакупок, сумма контракта составила 25,9 млн руб. При этом начальная сумма договора была 22,5 млн руб.
Доли в «Галите» также имеют несколько физических лиц, среди которых — Юрий Волков, выступавший одним из учредителей организации «Клуб профессионального боевого самбо». В «Галите» не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть, что Навка стала совладелицей предприятия.
Татьяна Навка вышла замуж за Дмитрия Пескова в 2015 году.После этого Фонд борьбы с коррупцией рассказал о доме супругов в Подмосковье стоимостью около $20 млн. В другом расследовании фонд утверждал, что Песков и Навка провели свадебное путешествие на самой дорогой яхте в мире, стоимость аренды которой составила €385 тыс.