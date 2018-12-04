Мединский поддержал идею об ограничении проката американских фильмов

Министр культуры РФ Владимир Мединский поддержал главу «Мосфильма» Карена Шахназарова, призвавшего ограничить в России прокат фильмов из США.

Об этом сообщает «Интерфакс». По мнению Мединского, отечественное кино не имеет возможности дойти до зрителя, «какое бы оно приличное ни было».

«Меры государственного протекционизма в области кино должны быть усилены, иначе наш кинематограф будет разрушен рано или поздно всемирной машиной Голливуда», — цитирует слова Мединского «Интерфакс».

3 декабря режиссер и глава «Мосфильма» Карен Шахназаров призвал ограничить в России прокат американских фильмов в пользу других иностранных кинолент. По его мнению, на отечественном рынке практически невозможно встретить китайские, индийские и европейские фильмы.