Мединский поддержал идею об ограничении проката американских фильмов

Министр культуры РФ Владимир Мединский поддержал главу «Мосфильма» Карена Шахназарова, призвавшего ограничить в России прокат фильмов из США.
Об этом сообщает «Интерфакс». По мнению Мединского, отечественное кино не имеет возможности дойти до зрителя, «какое бы оно приличное ни было».
3 декабря режиссер и глава «Мосфильма» Карен Шахназаров призвал ограничить в России прокат американских фильмов в пользу других иностранных кинолент. По его мнению, на отечественном рынке практически невозможно встретить китайские, индийские и европейские фильмы.