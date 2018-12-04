Решение ЕСПЧ по делу «Мария Алехина и другие против России» вступило в силу

Решение по делу «Мария Алехина и другие против России» от 17 июля 2018 года вступило в силу. Комиссия из пяти судей ЕСПЧ отказала властям России внести дело на рассмотрение Большой палаты Суда. Начался отсчет трехмесячного срока исполнения решения — выплаты компенсации в €48,760 и пересмотра приговора, сообщил глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.В июле Марии Алехиной и Надежде Толоконниковой ЕСПЧ присудил компенсации в размере €16 тыс., а Екатерине Самуцевич — €5 тыс. Помимо этого, власти РФ должны погасить судебные издержки на €11,7 тыс. Суд признал, что российские власти нарушили в отношении заявителей запрет на пытки и бесчеловечное обращение, а также права на свободу и личную неприкосновенность, на справедливое судебное разбирательство и на свободу самовыражения.

В феврале 2012 года участницы Pussy Riot выступили в храме Христа Спасителя с «панк-молебном». После возбуждения уголовного дела о хулиганстве задержали и арестовали Марию Алехину, Надежду Толоконникову и Екатерину Самуцевич. Суд признал их виновными в хулиганстве по мотивам религиозной ненависти и назначил каждой по два года колонии общего режима.