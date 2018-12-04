Только для москвичей: изменения правил парковки

Стоимость парковки на главных улицах Москвы — возле Москва-Сити, Тверской, Арбата и Патриарших прудов, а также на Петровке, Неглинной, Романовом переулке вырастет до 380 рублей и станет платной в воскресенье.

Как сообщает «Говорит Москва» со ссылкой на департамент транспорта Москвы, минимальная стоимость парковки в центре составит 80 рублей в час — это улицы между Садовым и Бульварным кольцами. Парковка с дифференцированным тарифом — 50 рублей за первые 30 минут, затем 150 рублей в час — на более загруженных улицах Садового кольца. На улицах внутри Бульварного кольца тарифы составят 100 и 200 рублей в час.

В департаменте говорят, что почти 25% уровня загруженности парковок сегодня создают автомобили, припаркованные без оплаты в течение отведенных 15 бесплатных минут. Поэтому согласно новым правилам, время бесплатной парковки теперь составит 5 минут.

Из-за изменения часовой оплаты парковки меняется также размер платы в течение одного месяца или одного года: 37 тысяч рублей в месяц и 370 тысяч рублей в год на всех платных городских парковках в пределах ТТК и 30 тысяч и 300 тысяч соответственно на территории от внешней стороны Бульварного кольца до ТТК.

Нововведения разработаны на основе рекомендаций Университета им. Плеханова, они не затронут владельцев парковочных разрешений и льготников и вводятся точечно по конкретным улицам с 15 декабря.