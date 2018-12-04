«Единая Россия» примет свод «заповедей» для своих членов

На съезде партии «Единая Россия» будут принят свод этических норм, которым обязаны будут следовать все члены организации.

Об этом сообщает телеканал «Дождь». Рабочее название норм — «Заповеди». Контролировать исполнение норм будет специально созданная комиссия, в которую войдут члены партии, которым можно доверить такую миссию. Пока состав комиссии не определен, как и точное количество этических принципов. Однако уже известно, что единороссам велят вести себя скромнее и сдержаннее, а также не критиковать решения партии.

Заместитель секретаря партии власти Виктор Селиверстов заявил телеканалу, что излишняя публичность не бывает для депутатов вредной, но не должно быть хамства, должно быть уважительное отношение при приеме граждан. Он добавил, что такие темы как харрасмент не будут прописаны в принципах, так как это — «сложная тема» и такие вещи проще решать в индивидуальном порядке.

Съезд «Единой России» пройдет 7 и 8 декабря. На нем партия должна будет принять в свои ряды новых членов из числа только что избранных губернаторов, провести кадровую ротацию и закрепить новую партийную идеологию.