Всемирный банк выпустил доклад о будущем российской экономики

Россия будет отставать по темпам роста от развивающихся стран, а страны с высоким уровнем доходов обгонит лишь в 2020 году, говорится в докладе Всемирного банка «Экономика России: как обеспечить сохранение стабильности, удвоение темпов роста и сокращение бедности вдвое?». Доклад приводит газета «Ведомости».

В 2018–2020 годах ВВП России будет расти в среднем на 1,5–1,8%, прогнозирует Всемирный банк. Вплоть до 2023 года потенциальный рост ВВП будет постепенно снижаться до минимальных 1,3% в 2023 году. В основном из-за неблагоприятной демографической ситуации. После 2023-го темп роста ВВП начнет восстанавливаться, в основном за счет притока рабочей силы, и вновь превысит уровень развитых экономик в 2026 году.

Эксперты отмечают, что пенсионная реформа поможет ускорить экономику на горизонте десятилетия, но лишь частично. Благодаря повышению пенсионного возраста в 2020–2028 годах численность потенциальной рабочей силы будет увеличиваться примерно на 0,9 п. п. в год по сравнению со сценарием без повышения. Потенциальный рост ВВП, соответственно, увеличится на 0,3–0,4 п. п.

Но пенсионной реформы мало для ускорения ВВП до мировых темпов, считает Всемирный банк: также нужно увеличение притока мигрантов, рост доли инвестиций в ВВП и увеличение совокупной факторной производительности. Тогда к 2028 году Россия сравняется с мировой экономикой по темпам роста – они составят около 3%.

При этом России вполне по силам снизить бедность вдвое к установленному президентом сроку – 2024 году. Если перераспределять социальную помощь и трансферты, можно снизить бедность до 6,6% даже при полуторапроцентном росте ВВП, отмечается в докладе. Сейчас до нуждающихся доходит лишь 20% выделенных бюджетных средств. Для снижения бедности нужно дополнительно перераспределять в пользу действительно бедных минимум 0,27% ВВП. Для этого необходимо повысить эффективность помощи: консолидировать программы поддержки бедных в единую программу с повышенным пособиями, проверять нуждаемость в тех программах, где сейчас этого не делается, а также значительно увеличить детские пособия для многодетных и неполных семей.