Правительство Франции ввело полугодовой мораторий на новый топливный налог

После массовых протестов премьер-министр Франции Эдуар Филипп объявил о приостановлении роста налогов на топливо. Мораторий вводится на шесть месяцев, сообщает газета Le Figaro.

Премьер-министр также объявил о шестимесячном приостановлении роста цен на газ и электроэнергию.

«Никакие налоги не стоят, чтобы поставить под угрозу единство нации», — заявил Филипп.17 ноября во Франции начались массовые выступления против роста цен на автомобильное топливо. 1 декабря в центре Парижа протестующие жгли автомобили и били витрины. Надписями была расписана Триумфальная арка.