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Правительство Франции ввело полугодовой мораторий на новый топливный налог

04.12.2018

После массовых протестов премьер-министр Франции Эдуар Филипп объявил о приостановлении роста налогов на топливо. Мораторий вводится на шесть месяцев, сообщает газета Le Figaro.

Премьер-министр также объявил о шестимесячном приостановлении роста цен на газ и электроэнергию.

«Никакие налоги не стоят, чтобы поставить под угрозу единство нации», — заявил Филипп.

17 ноября во Франции начались массовые выступления против роста цен на автомобильное топливо. 1 декабря в центре Парижа протестующие жгли автомобили и били витрины. Надписями была расписана Триумфальная арка.

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