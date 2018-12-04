Участникам народного схода против выхода Бурятии из Сибири вручили повестки

Трансляцию общения с полицейскими в своем Facebook вел местный блогер Эрдем Гомбоев, передает ОВД-Инфо. Сход проходил у здания Народного Хурала (парламента). В нем приняло участие несколько десятков человек. Мероприятие было также посвящено протесту против вырубки леса Байкальской природной территории. Через некоторое время после начала собрания участники решили войти в здание Хурала, требуя встречи с чиновниками. Там их встретили сотрудники полиции и по просьбе пресс-секретаря главы Бурятии Алексея Фишева потребовали покинуть помещение.
Фишев предложил участникам схода пройти в соседнее административное здание, пообещав там обсудить с ними волнующие вопросы. Однако когда собравшиеся прошли в помещение, их там уже ждали полицейские. В помещении также находилась уполномоченная по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова. Людям стали выписывать повестки «за участие в несанкционированном митинге».
Президент Владимир Путин включил Бурятию и Забайкальский край в состав Дальневосточного федерального округа в ноябре. Жители Бурятии создали несколько петиций против указа, которые собрали в общей сумме более 11 тыс. подписей.