На руководство колонии, где сидит Цеповяз, завели уголовное дело

В отношении руководства исправительной колонии, где содержится Вячеслав Цеповяз, возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий. Об этом сообщил официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной, передает «Интерфакс». Ранее сообщалось о возбуждении уголовного дела в отношении сотрудников колонии.

По результатам прокурорской проверки, проведенной после публикаций СМИ о том, что Цеповяз в колонии жарит шашлыки, питается деликатесами и пользуется мобильной связью, начальнику управления ФСИН по Амурской области было внесено представление об устранении выявленных нарушений закона.

«После рассмотрения нашего представления трое должностных лиц колонии были привлечены к дисциплинарной ответственности. Ну, сейчас посмотрим, что уголовное дело даст, потому что, видимо, дисциплинарного наказания оказалось недостаточно», — отметил Куренной.

Цеповяз отбывает наказание в исправительной колонии строгого режима №3 в Амурской области. Ранее в СМИ появились фото, на которых он в арестантской форме жарит шашлык, ест икру и крабов. Во ФСИН заявили, что фотографии были сделаны в 2015 году. В 2013 году Цеповяза признали виновным в совершении ряда тяжких и особо тяжких преступлений в составе банды, ему назначено наказание в виде 19 лет 10 месяцев лишения свободы. С 1998 по 2010 год банда действовала в станице Кущевской, ее участниками были убиты 19 человек. Лидер группировки — Сергей Цапок был признан виновным в убийстве 18 человек. Он умер в следственном изоляторе.