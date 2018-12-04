Saxo Bank сделал несколько «шокирующих» предсказаний

Предсказания опубликованы на сайте кредитной организации. Главный прогноз банка — увольнение главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла. Эксперты считают, что президент Дональд Трамп может назначить вместо него президента Федерального резервного банка Миннеаполиса Нила Кашкари.
Также банк говорит о возможном поглощении компании Tesla решившим выйти на автомобильный рынок Apple. IT-гигант может купить Tesla по цене, которая на $100 выше, чем ранее предлагал основатель компании Илон Маск. После сделки, согласно прогнозу, Apple построит несколько новых заводов в Европе и Китае, чтобы в будущем стать лидером по производству электромобилей.
Еще один прогноз — победа Лейбористской партии на внеочередных парламентских выборах в Великобритании, после которых лидер партии Джереми Корбин станет премьер-министром. В этом случае возможен еще один референдум по Brexit.
Среди других предсказаний — обрушение солнечной бури на Западное полушарие Земли. Аналитики банка считают, что это может произойти вследствие того, что в 2019 году запускается 25-й цикл солнечной активности. Буря уничтожит большинство оказавшихся не на той стороне планеты спутников и приведет к невероятному хаосу в зависимой от GPS транспортной сфере и в электрической инфраструктуре.
В 2017 году Saxo Bank предсказывал потерю независимости Федеральной резервной системы США, рост цены биткоина до $60 тыс., отказ Центробанка Японии от контроля кривой доходности и другое.