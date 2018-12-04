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Saxo Bank сделал несколько «шокирующих» предсказаний

04.12.2018

Датский инвестиционный банк Saxo Bank опубликовал очередной ежегодный прогноз о «маловероятных событиях, которые могут оказать огромное влияние на финансовые рынки».

Предсказания опубликованы на сайте кредитной организации. Главный прогноз банка — увольнение главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла. Эксперты считают, что президент Дональд Трамп может назначить вместо него президента Федерального резервного банка Миннеаполиса Нила Кашкари.

Также банк говорит о возможном поглощении компании Tesla решившим выйти на автомобильный рынок Apple. IT-гигант может купить Tesla по цене, которая на $100 выше, чем ранее предлагал основатель компании Илон Маск. После сделки, согласно прогнозу, Apple построит несколько новых заводов в Европе и Китае, чтобы в будущем стать лидером по производству электромобилей.

Еще один прогноз — победа Лейбористской партии на внеочередных парламентских выборах в Великобритании, после которых лидер партии Джереми Корбин станет премьер-министром. В этом случае возможен еще один референдум по Brexit.

Среди других предсказаний — обрушение солнечной бури на Западное полушарие Земли. Аналитики банка считают, что это может произойти вследствие того, что в 2019 году запускается 25-й цикл солнечной активности. Буря уничтожит большинство оказавшихся не на той стороне планеты спутников и приведет к невероятному хаосу в зависимой от GPS транспортной сфере и в электрической инфраструктуре.

В 2017 году Saxo Bank предсказывал потерю независимости Федеральной резервной системы США, рост цены биткоина до $60 тыс., отказ Центробанка Японии от контроля кривой доходности и другое.

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