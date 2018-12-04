Хабаровская учительница сравнила значок Навального с пропагандой нацистских концлагерей

В Хабаровске учительница отчитала школьницу, пришедшую на урок со значком «Навальный 20!8», сравнив это с пропагандой нацистских концлагерей.

Аудиозапись разговора педагога и школьницы опубликовали на канале местного штаба политика в Youtube. Сторонники Алексея Навального утверждают, что женский голос на записи принадлежит учительнице физкультуры хабаровской школы № 9 Надежде Матвеевой. Она советует ученице посмотреть, какие организации запрещены в РФ.

«Есть устав школы, так положено. Даже в таком виде ты не имеешь права приходить. Это равносильно, вот этими сапогами кого-нибудь избивают!», — говорит Матвеева.

В сентябре директор элитной школы № 32 Нижнего Тагила Галина Масликова посоветовала ученикам, которые поддерживают Алексея Навального, смотреть Первый канал и «Россию 24».



