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Противники ввоза московского мусора в Архангельскую область обратились к Путину

04.12.2018

Жители Архангельской области, выступающие против проекта строительства мусорного полигона для захоронения отходов из других регионов, записали обращение к президенту России Владимиру Путину.

«Мы призываем вас, не допустить превращения русского севера во всероссийскую свалку, и требуем снять с занимаемого поста губернатора Архангельской области Игоря Орлова в связи с недоверием населения региона», — говорится в обращении, опубликованном видеостудией «Треугольник» в соцсетях.

Путину будет доложено об обращении, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. При этом, как передает «Интерфакс», он отметил, что пока не готов говорить о позиции Кремля по данной проблеме: «Я не могу пока вам сказать. Безусловно, нужно этот вопрос рассмотреть с экспертной точки зрения».

В минувшие выходные в ряде городов Архангельской области прошли массовые митинги против ввоза мусора из Москвы и других регионов. Власти региона планируют строительство экотехнопарка «Шиес», где построят мусорный полигон для захоронения 10 млн тонн отходов из Москвы. 

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