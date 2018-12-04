Противники ввоза московского мусора в Архангельскую область обратились к Путину

Жители Архангельской области, выступающие против проекта строительства мусорного полигона для захоронения отходов из других регионов, записали обращение к президенту России Владимиру Путину.

«Мы призываем вас, не допустить превращения русского севера во всероссийскую свалку, и требуем снять с занимаемого поста губернатора Архангельской области Игоря Орлова в связи с недоверием населения региона», — говорится в обращении, опубликованном видеостудией «Треугольник» в соцсетях.