В Госдуме приняли закон о борьбе с создателями «колумбайн-сообществ»

Об этом сказано на сайте Госдумы. Авторами инициативы выступили депутаты во главе с вице-спикером Ириной Яровой. Основанием для включения сообщества в реестр запрещенных сайтов будет являться решение Роскомнадзора. Ведомство должно блокировать информацию, «направленную на склонение или иное вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий, представляющих угрозу для их жизни или здоровья либо для жизни или здоровья иных лиц», говорится в документе. Закон сокращает сроки для принятия мер по блокировке сообществ с трех до одних суток. Кроме того, если на текущий момент предусмотрено только удаление контента, то после вступления в силу закона будет осуществляться прекращение доступа и фиксация для правоохранительных органов следов об опасной информации.
В 1999 году в американской школе Колумбайн произошло массовое убийство, совершенное двумя старшеклассниками. Нападавшие убили 13 человек и ранили 23.