Минкульт назначил нового руководителя МХАТа имени Горького

Новым художественным руководителем Московского Художественного академического театра имени Максима Горького стал продюсер и театральный режиссер Эдуард Бояков. Его заместителем по творческой работе назначен заслуженный артист РФ Сергей Пускепалис, а заместителем по литературной части — писатель и публицист Захар Прилепин. Об этом на встрече с сотрудниками театра сообщил министр культуры Владимир Мединский.

«Мы обещаем, что театр сохранит свою патриотическую, яркую позицию. Театр будет развиваться. Поддержка театра министерством будет увеличена. Ни одна постановка театра, пользующаяся успехом, не будет снята», — цитирует Мединского пресс-служба Минкульта.

Руководившая театром с 1987 года Татьяна Доронина назначена на cпециально введенную должность президента театра.

«Академический» — это гарант того, что театр сохраняет традиции и преемственность в развитии. Имя великого драматурга Максима Горького в названии театра напоминает о советской драматургической школе, великой школе. Мы сегодня должны найти драматургов, которые через 20 лет так же будут присутствовать в этой афише, как и выдающиеся советские драматурги. Этот поиск должен вестись. А главное — театр должен служить традиционным ценностям, служить родине и нашей великой русской культуре. Я постараюсь сделать все для этого», — сказал Эдуард Бояков.

Он пообещал, что работу в театре продолжат все актеры постоянной труппы. Кроме того, их загрузка увеличится: запланирован запуск новых постановок.